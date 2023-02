UFFICIALE – Josip Vrankic è un nuovo giocatore dell’OraSì Ravenna

Il Basket Ravenna annuncia di aver finalizzato l’accordo con Josip Vrankic, già raggiunto nella serata di martedì scorso. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e si è già messo a disposizione di Coach Lotesoriere nell’allenamento di giovedì pomeriggio. Sono in corso le operazioni di tesseramento per averlo a disposizione già domenica per il match contro Chiusi, in programma alle ore 17 al Pala De Andrè.

Ala forte classe ’98, 206 cm per 98 kg, il giocatore canadese di origini croate arriva a Ravenna dopo aver disputato la prima parte della stagione a Chieti (17 partite affrontando anche due volte l’OraSì), con quasi 15 punti di media e 8 rimbalzi a partita (52% da 2, 39% da 3), in 30’ di utilizzo.

Nella scorsa stagione Josip ha disputato il campionato NCAA con i Santa Clara University, concludendo la stagione con 15,6 punti, 5,7 rimbalzi e 3,1 assist a partita (59,5% da 2, 32,4%).

La conferenza stampa di presentazione si terrà sabato 11 febbraio, alle ore 12.30, presso la sala stampa del Pala De Andrè.

In allegato alcune foto di Josip Vrankic durante l’allenamento di oggi

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna