UFFICIALE – Juvi Cremona ingaggia Antonino Sabatino

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Antonino Sabatino, il quale vestirà la casacca oroamaranto nella prossima stagione sportiva. Il play casertano, nato il 31 marzo 2000 (184 cm di altezza) e cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Scandone Avellino, ha maturato esperienze in A2 con Eurobasket Roma, Scafati, Rieti e San Severo (ultime due stagioni). Nel campionato 2022-2023 ha messo a statistica di media 6.8 punti, 1.8 assist e 1.4 rimbalzi.

Coach Luca Bechi ne inquadra le caratteristiche: “Sabatino è un giocatore che negli ultimi due anni ha giocato a San Severo, ha iniziato una crescita importante venendo dalla serie B, e al termine di questo ciclo ha sposato il nostro progetto per un’opera di consolidamento tecnico. Dal punto di vista sportivo e individuale viene da un’ottima stagione, ha fatto ottimi miglioramenti rispetto l’annata precedente, e adesso si vuole confrontare con altri palcoscenici. Ha accettato con entusiasmo e senza esitare la chiamata della Ju-Vi Ferraroni, convinto dalla bontà del nostro progetto. Le sue caratteristiche sono quelle di un giocatore aggressivo, dinamico, intenso, determinato; un giocatore che dà tutto in campo, molto generoso, ed è veramente un uomo squadra. Un giocatore che entrerà nel cuore dei tifosi perché quando è in campo, oltre ad essere un buon atleta, in difesa dà veramente tutto; un ragazzo che si prodiga moltissimo per la maglia”.

Non vede l’ora di intraprendere la nuova avventura in oroamaranto Antonio Sabatino: “Sono entusiasta di questa opportunità che mi è stata data in un grande club come quello della Ju-Vi Ferraroni Cremona. Il mio impegno sarà totale e incondizionato e sarà un onore per me essere allenato nuovamente da coach Bechi che stimo e rispetto moltissimo e che sono sicuro farà grandi cose con tutta la squadra”.

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona