UFFICIALE – Juvi Cremona ingaggia Yannick Giombini

La JuVi Ferraroni Cremona comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione agonistica la promettente ala forte Yannick Giombini.

Ala di 201 centimetri per 94 chili, classe 2001 Yannick si forma cestisticamente nella sua Ancona (Stamura), dove arriva anche a debuttare in Serie C Silver (Il Campetto) conquistando la promozione in B nel 2017/18. Qualche presenza nella terza categoria nazionale a soli 17 anni, poi l’importante trasferimento a Casale, dove Yannick ha la possibilità di sviluppare tutto il suo talento tra C Gold, Under 18 Nazionale e gli allenamenti con la Serie A2. Nella stagione 2020/21 diventa parte effettiva del roster di A2, apprendendo e migliorando il suo bagaglio tecnico grazie anche alle 13 presenze messe a referto.

Successivamente il ritorno nella sua città, alla Luciana Mosconi; il ragazzo è diventato “uomo” e si vede dalle importanti prestazioni registrate: 7.1 punti di media il primo anno tra campionato e Play-Off, 9.5 punti e 8.2 rimbalzi nella seconda stagione dove Giombini è stato anche inserito nel miglior quintetto del girone d’andata.

La scorsa stagione a Fabriano effettua un ottimo campionato che lo ha consacrato come uno dei migliori talenti dell’intera Serie B facendo registrare una media stagionale di 9.4 punti e 9.3 rimbalzi a partita.

Ora l’approdo nella città del violino, l’augurio da parte di tutta la società è quello di proseguire nel progresso di crescita del ragazzo, togliendosi tante soddisfazioni insieme.

Coach Luca Bechi: “Giombini è un giovane di grande prospettiva.

Le sue caratteristiche principali sono l’atletismo e il dinamismo.

È un giocatore di tanta esplosività e grande attitudine a rimbalzo.

Siamo certi che sarà in grado di confermare quanto di buono ha fatto vedere nella passata stagione, anche in serie A2 con la maglia della JuVi.”

Curiosità:

È un figlio d’arte: suo padre è il pallavolista Leondino Giombini, vincitore di 3 World League e di un Campionato Europeo con la Nazionale Italiana, mentre con i Club ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa CEV e una Champions League.

Ufficio stampa JuVi Ferraroni Cremona