UFFICIALE – Kader Fall risolve con Capo d’Orlando e firma a Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo, fino alla fine della corrente stagione, con l’atleta senegalese, ma di formazione italiana, Kader Abdel Pierre Fall, centro di 202 cm per 98 kg di peso, proveniente dalla Orlandina Capo D’Orlando, militante nel Girone Verde della Serie A2 Old Wild West. Il giocatore arriverà a Latina e, dopo le rituali visite mediche, sarà subito a disposizione di coach Gramenzi e prenderà parte alle sedute di allenamento con i compagni.

“Aka” Fall è un volto conosciuto nella seconda categoria nazionale, e nel corso delle passate stagioni è stato visto spesso al PalaBianchini in veste di avversario. Abdel ha, infatti, indossato anche le maglie di Casale Monferrato, Eurobasket Roma e Scafati, prima di accasarsi in Sicilia la scorsa estate, oltre alle esperienze maturate in Serie A con le formazioni di Torino e Brescia.

La carriera – Fall nasce a Dakar, in Senegal, il 24 gennaio 1991, ma cresce in Italia, perché suo padre è stato Ambasciatore del Senegal nel nostro Paese.

Da ragazzino entra nel vivaio della Stella Azzurra, club con cui nella stagione 2009-10 esordisce, all’età di 18 anni, in Serie B Dilettanti. Rimane nella società capitolina per tre stagioni e nel 2011/12 fa parte del quintetto base. La stagione successiva si trasferisce a Trieste, nell’allora Legadue, dove termina il campionato con 2,3 punti e 3,3 rimbalzi di media a partita. Successivamente il passaggio a Casale Monferrato, sempre in A2, dove rimane per 3 stagioni, crescendo e migliorando il suo rendimento anno dopo anno. La stagione 2016/17 vede il suo esordio nella massima serie nazionale con la maglia dell’Auxilium Torino, ma nel febbraio del 2017 si trasferisce a Udine, in Serie A2, dove termina la sua stagione. Ancora un’opportunità in Serie A1, nel 2017/18 con la compagine di Brescia. La stagione seguente Fall torna nuovamente a calcare i campi della seconda serie nazionale indossando in successione le maglie di Eurobasket Roma, nel 2018/19, di Scafati Basket, nel 2019/20 e dell’Orlandina Capo D’Orlando con cui ha iniziato la corrente stagione viaggiando a 9.9 punti e 9.5 rimbalzi di media a partita.

Ad Abdel va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

