UFFICIALE – Keshun Sherrill lascia Udine e firma con Mantova

La Pallacanestro Mantovana è orgogliosa di annunciare la firma del play-guardia statunitense Keshun Sherrill. Reduce da una prima parte di stagione all’Old Wild West Udine, Sherilll resterà in biancorosso fino al termine della stagione 2022/23.

Nato nella piccola cittadina di Cleveland, North Carolina, il 12 agosto 1994, Keshun (1,75 m per 73 kg) ha iniziato il suo percorso cestistico nella High School di West Rowan, per poi frequentare l’Augusta University dal 2013 al 2017. Già dal suo secondo anno all’università (come Sophomore), Sherrill mostra tutte le sue doti realizzative con 18.7 punti a gara e mantiene medie altissime anche negli anni successivi (23.3 punti come Junior e 22.6 punti come Senior).

La prima avventura europea del neo giocatore mantovano è nelle fila degli olandesi del New Heroes Den Bosch dove gioca per due stagioni fino all’estate 2019 esordendo anche in Europe Cup (19.3 punti, 55% nei tiri da 2 e 49% nei tiri da 3 nelle sei gare di Coppa).

Nel 2019/20 inizia la sua esperienza nel campionato turco (sempre caratterizzata da medie realizzative altissime, con circa 21-23 punti a gara in ogni annata) trasferendosi al Yalova Belediye. Successivamente, nel 20/21 è al Kagitspor, mentre nel 21/22 milita nel TED Ankara, prima del suo sbarco in Italia a Udine.Nella 19 partite disputate con la maglia bianconera nella stagione 22/23, Keshun ha fatto registrare una media di 14.7 punti (46% da 2, 37% da 3 e 90% ai liberi) e 3.2 assist in 28.9 minuti, con un season high di 30 punti nella gara con Forlì dello scorso 11 dicembre.Il giocatore (che indosserà la maglia numero 73) sarà a referto nella partita di domenica con Ravenna, ma non potrà scendere in campo a causa di un leggero infortunio muscolare che lo terrà fermo ancora per qualche giorno.

Area Comunicazione Stings Mantova