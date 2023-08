UFFICIALE – Kevin Ndzie firma con Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare un accordo annuale con opzione per la stagione successiva con Kevin Ndzie, centro camerunese di formazione italiana di 213 cm.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così: «Con la firma di Kevin Ndzie ci siamo assicurati un giocatore di sicura prospettiva. Durante lo scorso campionato, con la Vanoli Cremona, non ha avuto tanto minutaggio, ma è un ragazzo di cui si parla molto bene. E’ un lungo vero, con mani educate, ed è un giocatore tecnico e fisico, che, considerata l’età, ha ancora bisogno di crescere e migliorare. Manteniamo, quindi, una linea discretamente giovane. Abbiamo voglia di lavorare su di lui, in modo da trovarlo migliorato al termine dell’annata. Sono, però, convinto che l’esperienza a Cremona, ha fatto sì che Kevin Ndzie abbia avuto uno sviluppo importante e continuando il suo percorso ad Orzinuovi avrà più spazio per mettere in pratica quanto imparato”.

UFF.STAMPA PALL.ORZINUOVI