UFFICIALE – Kristofers Strautmanis confermato a Vigevano

Kristofers Strautmanis è il secondo tassello che andrà a comporre il roster 2024/25 di Vigevano 1955. Il ventitreenne centro lettone di Saldus, 201 centimetri di alezza per 104 chilogrammi, è arrivato nella città ducale nella stagione 2022/23, contribuendo alla promozione in serie A2 e nel corso della passata stagione è stato costretto a fermarsi in un paio di occasioni a causa di infortuni, che ne hanno condizionato il rendimento, racimolando 29 presenze sulle 38 partite giocate dalla ELAchem. La società lo ha confermato per la prossima stagione come primo cambio in mezzo all’area, nella convinzione che Kristofers continui a dare il proprio contributo al gruppo dentro e fuori dal campo.

UFF.STAMPA PALL.VIGEVANO