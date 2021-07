Un importante rinnovo in casa Wildcats, Giorgio Piunti sarà ancora protagonista con la maglia di Urania anche per la stagione 2021/22. Quarta stagione a Milano per il guerriero marchigiano che proverà a guidare in battaglia in Wildcats, frutto di una costante crescita sia in termini tecnici che, soprattutto, di leadership dentro e fuori il parquet. Come sempre già pronto per le nuove sfide il D’Artagnan dei canestri: “Sono molto felice di poter giocare ancora con Urania, un posto ormai che sento come casa e che mi ha regalato tante emozioni in queste ultime stagioni. E’ prematuro certo parlare di obbiettivi a mercato ancora tutto da definire ma sicuramente darò tutto per continuare a consolidare la categoria, traguardo mai scontato in un campionato equilibrato come la A2, e per provare poi ad alzare l’asticella nei playoff”.



#coinvolgiMI #Season4



Ufficio Stampa Urania Milano