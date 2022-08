UFFICIALE – La Fortitudo Bologna annuncia Alessandro Panni

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Alessandro Panni. Nato il 27 dicembre 1991 a Thiene (Vicenza), playmaker di 187 cm, Panni è cresciuto nelle giovanili di Vicenza prima e di Verona poi, maturando da subito una lunga esperienza nei campionati dilettantistici, indossando le maglie di Villafranca, Montegranaro, Pordenone e Orzinuovi, Nel 2015, ecco profilarsi per Alessandro il passaggio a Bergamo, dove é rimasto un paio di stagioni, collezionando numeri in costante crescita. Nell’estate 2017, Panni è approdato a Ferrara, dove ha disputato cinque stagioni consecutive in serie A2, dimostrandosi uno dei giocatori più talentosi e combattivi e diventando un autentico beniamino della tifoseria estense. Nell’ultima stagione agonistica, Alessandro ha mantenuto una media di 8,7 punti, 2,5 rimbalzi e 2,5 assist a partita, salendo a 14,2 punti di media nella serie Playoff giocata contro Piacenza. Giocatore di grande carisma ed esperienza, Alessandro Panni arriva in Fortitudo al culmine di una trattativa davvero brevissima, per via del forte desiderio di entrambe le parti di portarla a compimento. Benvenuto in Effe, Alessandro!

Uff stampa Fortitudo Bologna