UFFICIALE – La Fortitudo Bologna annuncia l’ala/pivot Deshawn Freeman

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Deshawn Freeman. Nato a Rocky Mount l’1 gennaio 1994, ala/pivot di 203 cm, Freeman cresce cestisticamente nella Rocky Mount Prep. High School per essere, poi, impegnato al College di Rutgers, dove mantiene una media di 12 punti e 7 rimbalzi a partita nel triennio 2015/18. Nel settembre 2018, si concretizza per Deshawn il primo approdo in Europa (in Inghilterra), dove colleziona una media di 18 punti e 10 rimbalzi a partita con i Worcester Wolves. A seguire (stagione 2019/20), Freeman è impegnato in Olanda (Groningen) e Svezia (Sodertalje), dove mantiene una media di 11.6 punti e 8.1 rimbalzi per gara, prima dello stop dovuto alla pandemia. Nell’estate del 2021, Deshawn approda in Slovacchia, al Patrioti Levice, vincendo campionato e Alpe Adria Cup, con una media di 11.1 punti, 7.5 rimbalzi e 1.4 assist a partita. Nell’ultima, ricchissima stagione agonistica, Freeman è prima impegnato nelle partite di qualificazione alla BCL Champions League dove mantiene (sempre con la maglia del Patrioti Levice) una media di 16.3 punti, 11 rimbalzi e 4.3 assist a partita mentre, in campionato, colleziona 12.4 punti, 8.2 rimbalzi e 2.4 assist per gara. Sempre con il club slovacco, si distingue anche nella FIBA Europe Cup, con 15 punti, 6.3 rimbalzi, 2.9 assist e 1.4 stoppate di media nelle 7 partite disputate. A gennaio 2023, Deshawn si trasferisce in Lituania, al Nevezis, collezionando una media di 16.4 punti, 6.3 rimbalzi e 1.8 assist nelle 19 partite giocate. Numeri incrementati nelle due partite di Playoff disputate- nel mese di maggio- contro lo Zalgiris Kaunas, chiuse a 20 punti, 8 rimbalzi e 2.5 assist di media. Punti, rimbalzi, atletismo ed esplosività: Benvenuto in Fortitudo, Deshawn!

Uff stampa Fortitudo Pallacanestro Bologna 103