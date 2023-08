UFFICIALE – La Fortitudo Bologna ingaggia Alessandro Morgillo

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Alessandro Morgillo. Nato a Napoli il 5 dicembre 1999, centro di 204 cm, Morgillo è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della sua città natale, dove è rimasto fino al 2017, prima di trasferirsi a Pesaro. Proprio nella città marchigiana, il 31 marzo 2018, Alessandro ha fatto il suo esordio in serie A. Successivamente (dopo una parentesi a Senigallia), Morgillo ə approdato alla Tezenis Verona in serie A2, campionato nel quale gioca ininterrottamente dal 2019. Nella stagione 2020/21, Morgillo è stato chiamato da Marco Ramondino a Tortona, diventando un elemento di rotazione importante per i piemontesi che, al termine del campionato, hanno centrato la promozione in Serie A. Nella stagione 2021/22, Morgillo ha acquisito minutaggio ed esperienza a Biella, mantenendo una media di 7.7 punti e 4.7 rimbalzi nelle 26 partite giocate. Nell’ultima stagione agonistica, dopo esser stato aggregato all’Assigeco Piacenza per la Supercoppa LNP, Alessandro si è accordato con gli Stings Mantova, giocando 12,4 minuti di media a partita. Il 3 marzo 2023, è stato annunciato il suo passaggio a Cantù, dove ha mantenuto una media di 5.3 punti e 4 rimbalzi a partita in stagione regolare, giocando 13 minuti di media negli ultimi playoff. Morgillo vanta anche numerose presenze con le rappresentative giovanili della Nazionale. Nel dettaglio: 11 partite con l’Under 16, 4 gare con l’Under 18 e 13 con il gruppo 20, con cui ha partecipato anche ai Campionati Europei nel 2019. Morgillo, nella stagione 2023/24, indosserà la maglia numero 36 della Fortitudo Flats Service. Energia, presenza fisica e voglia di lottare sotto le plance: Benvenuto in Fortitudo, Alessandro!

