UFFICIALE – La Fortitudo Bologna ingaggia l’ala/pivot Valerio Cucci

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Valerio Cucci. Nato a Roma il 18 gennaio 1995, ala/pivot di 203 cm, Cucci è cresciuto cestisticamente nel vivaio della Stella Azzurra Roma e, sempre con il Club capitolino, ha acquisito le prime esperienze da senior. L’esordio in serie A2 è avvenuto nella stagione 2015/16, con la maglia della Mens Sana Siena, a cui ha fatto seguito l’annata di Tortona. Successivamente (stagione 2017/18), Valerio si è trasferito agli Stings di Mantova, dove è rimasto per una stagione e mezza: 7,4 punti e 4,4 rimbalzi di media al primo anno e 12,3 punti e 5 rimbalzi di media in dieci partite nella stagione seguente. Nell’estate 2018, Cucci è approdato a Latina, dove ha registrato una media di 9,4 punti e 4 rimbalzi. Il campionato 2019/20, Valerio lo ha disputato con la maglia della XL Extralight Montegranaro, chiudendo con 11,3 punti e 6,3 rimbalzi di media. Nel biennio 2020/22, infine, Cucci si è trasferito a Scafati, dove si è dimostrato, ancora una volta, elemento di grande sostanza, carisma ed esperienza. Nell’ultima stagione agonistica, infatti, Valerio è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata della Givova, terminata con la promozione dei campani in serie A. Tra regular season e playoff, il giocatore ha mantenuto una media di 9,1 punti e 4,8 rimbalzi a partita. Grinta, energia, voglia di lottare sotto le plance e grande esperienza: Benvenuto in Effe, Valerio!

Uff stampa Fortitudo Bologna