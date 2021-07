La Ristopro Janus Fabriano comunica che Luca Garri non farà più parte del roster biancoblu. Le strade del centro piemontese e della società cartaia si separano dopo due anni, culminati con la promozione in A2. Giocatore senza età, talento ed esperienza oltre ad un curriculum che in pochi vantano, il nostro numero 15 ci ha deliziato con fantastiche giocate in queste stagioni a Fabriano, come ha fatto in tutta la sua carriera.

La società intende ringraziare Luca per tutto, augurandogli il meglio per il futuro in campo e non.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano