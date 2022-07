UFFICIALE – La JuVi Cremona annuncia il giovane centro Luca Vincini

Nato a Torino il 10 agosto 2003, Luca è una ala/centro di 207 cm per 104 kg e giocherà con la maglia oroamaranto la sua terza stagione in A2.

Cresciuto nelle giovanili del CUS Torino, negli ultimi 2 anni si è trasferito a Biella dove ha esordito in Serie A2 registrando nella scorsa stagione una media di 2.9 punti per 9.4 minuti a partita.

“Fino ad oggi ho giocato molto da ala, da 4; mi piace giocare fuori e cercare di fare un po’ tutto, ma sono a disposizione del coach e della squadra per imparare e fare il meglio possibile in qualunque ruolo”

Luca è reduce dall’esperienza con la Nazionale Under 20 agli Europei di Podgorica dove l’Italia si è piazzata 9ª pur con 5 vittorie e 2 sconfitte.

“Ho ritrovato molti amici e visto giocate di altissimo livello che voglio imparare a fare e inserire nel mio gioco. È stato molto bello, mi sono confrontato con gente ad altissimo livello e sono molto fiero di aver giocato con la Nazionale, specialmente dopo 1 mese di raduno e selezione”

Alla vigilia del suo 19esimo compleanno, Luca Vincini è carico per questa nuova stagione con la Ferraroni Juvi Cremona.

“Il coach mi ha fatto una bella impressione, mi ha descritto il progetto e non vedo l’ora di cominciare. Voglio vincere le partite e crescere sia come giocatore che come squadra, che è la cosa più importante per fare un bel campionato”

Benvenuto alla Juvi, Luca!

Ufficio stampa | Ferraroni Juvi Cremona