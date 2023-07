UFFICIALE – La Juvi Cremona si assicura Bernardo Musso

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore italo-argentino Bernardo Musso che vestirà la casacca oroamaranto nella prossima stagione sportiva 2023-2024. Giocatore di esperienza e di ‘garra’, ball handler, tiratore e difensore coriaceo, Musso (guardia di 193 cm di altezza) è nato il 17 aprile del 1986 a Pergamino, nella provincia di Buenos Aires, ed è un veterano del campionato italiano in cui ha iniziato a giocare all’età di diciassette anni, a Licata. La prima esperienza in serie A1 è con la maglia di Udine, nella stagione 2008/2009, poi gioca tra Legadue e A Dilettanti con le maglie di Brescia, Napoli, Perugia e Forlì. Nel 2013 torna in serie A1 dove disputa due stagioni con la maglia di Pesaro mettendo a segno quasi 10 punti di media a gara. Nel 2015/2016 gioca in Argentina, dove contribuisce alla conquista del titolo nazionale con il San Lorenzo, con una media di 13 punti nei playoff. Dalla stagione successiva torna in Italia, in serie A2, categoria dove resta stabilmente tra Ferentino, Treviso, Casale Monferrato, Latina e Scafati, vincendo la Supercoppa. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della OraSì Ravenna, facendo registrare una media di 12,7 punti, 3,5 rimbalzi e 3,4 assist a partita.

“Sono davvero contento dell’arrivo di Bernardo Musso – spiega il ds Marco Abbiati – perché incarna perfettamente lo spirito juvino. E’ un giocatore di grande intensità, animato da tanta voglia di giocare e in possesso di grande esperienza in questi campionati. E’ un ragazzo che avrà anche impatto nello spogliatoio e nel creare la giusta chimica di squadra”.

Bernardo Musso è felice della scelta fatta: “Sono contento di aver firmato con la Ju-Vi Ferrarroni Cremona e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione ed incontrare i nuovi compagni, alcuni dei quali conosco già da tempo. Il mio obiettivo? Aiutare la squadra a raggiungere i traguardi prefissati”.

Coach Luca Bechi non nasconde la propria soddisfazione: “La definizione di Bernardo Musso, in una parola, è ‘match winner’, un giocatore dal grande instinto offensivo che nella propria carriera ha risolto molte partite. E’ un giocatore che non ha paura di prendersi le responsabilità e di prendersi tiri importanti. Il motivo per cui è stato scelto dalla Ju-Vi, oltre a quanto detto, è che si tratta di un ‘uomo squadra’, che nello spogliatoio fa da esempio e da collante per tutti i componenti del gruppo. Siamo molto contenti di averlo nella nostra squadra perché porterà, oltre a talento ed esperienza, anche quell’entusiasmo e quella vitalità che i giocatori sudamericani hanno nella loro indole”.

