UFFICIALE – La NPC prende in prestito Alessandro Naoni dalla Germani Brescia

La NPC Rieti ufficializza l’acquisto del giovane Play Alessandro Naoni di provenienza dalla Pallacanestro Brescia. L’esterno classe 2003 ha militato nelle giovanili della società bresciana di serie A fino a disputare, in prestito lo scorso anno, un ottimo campionato con la Pantoni Monfalconi in Serie B riuscendo a realizzare 9.1 punti e 2.3 rimbalzi in 27 minuti di gioco di media.Le parole del nuovo acquisto della NPC: “Sono davvero felice che la NPC Rieti mi abbia dato l’opportunità di poter vivere un ambiente e una città che ama la pallacanestro come me. Sono carico per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutto lo staff, di conoscere i miei compagni e tutti i tifosi. A presto”

Ufficio Stampa NPC Rieti