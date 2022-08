UFFICIALE – La NPC Rieti ingaggia l’under argentino Benjamin Marchiaro 

By

Marchiaro proviene dalla prestigiosa academy Varese Academy Pallacanestro dove ha conquistato l’IBSA Next Gen Cup, il titolo di Campione Regionale U19 e la partecipazione all’ adidas Next Generation Tournament.

Nella stagione 2021-2022 in C Gold l’esterno ha messo a referto 14,2 punti di media a partita.

Inoltre, marchiaro è in pianta stabile nel giro della Nazionale Argentina U18, con cui ha partecipato alla FIBA Americas Cup terminando il torneo al 4° posto, mettendo a referto 11.6 punti e 3.4 punti a partita e qualificandosi per i Mondiali U18 del prossimo anno.

Le parole del giocatore: “Prima di tutto ringrazio la NPC Rieti per avermi dato fiducia e l’opportunità di affrontare una bellissima sfida che è la A2. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi, conoscere i miei compagni di squadra e lo staff tecnico.

Darò tutto per la NPC e per la squadra. Mi hanno detto che la gente qui a Rieti ama la pallacanestro quindi vi invito a non perdere nessuna gara casalinga perché combatteremo ogni partita”

Uff stampa NPC Rieti