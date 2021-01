La Stella Azzurra Roma comunica di avere risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con l’atleta DJ Laster.

Il giocatore aveva sin qui viaggiato a una media di 11.1 punti e 4.9 rimbalzi a partita.

La società ringrazia DJ per il contributo fornito alla squadra in questi mesi e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

–

Uff stampa Stella Azzurra Roma