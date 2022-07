UFFICIALE – La Vanoli Cremona annuncia Lorenzo Caroti

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un contratto per le prossime due stagioni con l’atleta Lorenzo Caroti.

Playmaker di 185 centimetri, nato a Cecina il 14 luglio 1997, Lorenzo ha esordito a soli 14 anni, nel 2012, in serie B proprio con il Basket Cecina, club dove è cresciuto cestisticamente.

Con la squadra della sua città rimane quattro stagioni, collezionando 94 presenze. Negli ultimi due anni le sue cifre si alzano sensibilmente (prima 9.7 punti e 2.2 assist poi 12.0 punti e 3.5 assist di media) e gli valgono la chiamata, nell’estate del 2016, della Viola Reggio Calabria, in Serie A2. Resta in riva allo stretto per due stagioni in cui scende in campo per 64 volte. Il primo anno viaggia a 8.6 punti e 3.5 assist di media mentre nel secondo sono 7.6 i punti e 3.3 gli assist.

Nel luglio 2018 firma un biennale con la Blu Basket Treviglio. Nelle due stagioni in terra bergamasca colleziona 65 presenze e le sue medie vanno dagli 11.5 punti, 2.2 rimbalzi e 3.3 assist della prima stagione ai 10.2 punti, 2.3 rimbalzi e 3.5 assist della seconda.

È dell’estate 2020 il suo passaggio alla Scaligera Basket Verona. Il primo anno sono 7.1 i punti e 2.3 gli assist di media in 29 gare. Nella stagione appena conclusa, che ha visto i gialloblù promossi in serie A, Lorenzo ha messo a referto 6.4 punti e 1.8 assist di media nei 37 incontri disputati.

Lorenzo Caroti ha inoltre indossato la maglia delle nazionali giovanili partendo dall’Under 15 sino all’Under 20 totalizzando 45 presenze e partecipando ai campionati europei under 18 del 2015 (9 gare, 7.0 punti, 1.6 rimbalzi e 1.2 assist) e ai campionati europei under 20 del 2017 (4 gare, 7.5 punti, 1.5 rimbalzi e 3.3 assist).

