UFFICIALE – L’Apu Old Wild West Udine si assicura il talento e il carisma di Lorenzo Caroti

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Lorenzo Caroti.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Siamo molto soddisfatti che Lorenzo abbia deciso di continuare a Udine la sua carriera, sempre caratterizzata da ambizione, un forte spirito vincente e dalla capacità di mettere la squadra davanti a sé stesso”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Lorenzo ha doti di leadership innate e sa stare in gruppi vincenti, come dimostra la sua carriera. Aggiunge playmaking e solidità difensiva al nostro reparto esterni e durezza mentale alla squadra”.

Nato a Cecina (in provincia di Livorno) il 14 luglio 1997, playmaker di 185 centimetri per 75 chilogrammi, Caroti è cresciuto nel settore giovanile del Basket Cecina, facendo il suo esordio nel campionato di Serie B a soli 14 anni nel 2012. Dopo 4 stagioni in Toscana con la squadra della sua città si trasferisce a Reggio Calabria, in Serie A2. Nell’estate del 2018 firma un contratto con Treviglio: sotto la guida di coach Vertemati, Caroti è protagonista di due stagioni chiuse a 11.5 e 10.2 punti di media. Nella stagione 2020-2021 si accorda con la Tezenis Verona, dove vi rimane fino alla conquista della promozione in A1 nel 2022 ai danni di Udine. L’ultimo anno Caroti ha vestito la maglia della Vanoli Cremona con la quale ha vinto tutto: Supercoppa, Coppa Italia e campionato.

Il neoacquisto bianconero è stato convocato in tutte le formazioni giovanili della Nazionale, dall’Under 15 all’Under 20, per un totale di 45 partite. Caroti ha preso parte ai campi europei Under 18 a Konya, in Turchia, nel 2015 e Under 20 a Helsinki, in Finlandia, nel 2017.

