UFFICIALE – L’Assigeco Piacenza rinnova per due anni con Lorenzo Querci

Solidità, voglia di migliorarsi e grande etica del lavoro: una ricetta estremamente efficace caratteristica della prima conferma per la prossima stagione sportiva dell’UCC Assigeco Piacenza. La società è infatti lieta di annunciare il prolungamento del rapporto con l’atleta Lorenzo Querci, che allunga la sua esperienza in biancorossoblu aggiungendo un ulteriore anno all’estensione biennale firmata nella scorsa offseason, apprestandosi così a iniziare il suo quarto anno in Assigeco. Nativo di Prato e classe 2001, muove i primi passi con la palla a spicchi a Pistoia, dove completa tutta la trafila del settore giovanile arrivando anche a esordire in Serie A. Dopo una parentesi a Capo d’Orlando, nel 2020/2021 il ritorno in Toscana, prima di approdare in Assigeco rivelandosi fin da subito una pedina fondamentale. Nonostante la giovane età, Lorenzo ha già toccato quota 111 presenze in biancorossoblu. Scegliere di proseguire insieme, come da lui testimoniato, è stata una scelta semplice:

“Quarto e quinto anno in Assigeco, ormai sono totalmente a casa mia. Sono molto felice di questa scelta e onestamente è stato molto facile accettare questo rinnovo biennale. Sento la fiducia e la stima del Presidente, che ringrazio, del coach, con il quale ho un rapporto eccellente e ci conosciamo benissimo, dello staff e del DS Alessandro Pagani che mi ha supportato sin dal primo giorno. Credo che saranno due anni importanti con i quali potrò crescere ulteriormente e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggeremo. Dopo questa annata conclusa con un risultato importante aspetto tutti i tifosi al PalaBanca con la speranza che siano ancora più numerosi perché avremo bisogno di loro”.

Specialista da oltre l’arco, nella stagione appena trascorsa è stato l’autore di un clamoroso buzzer beater nel successo casalingo contro Verona, e nella vittoria in gara-3 di playoff contro Trapani ha aggiornato il suo massimo in carriera segnando 18 punti con un superlativo 6/7 da oltre l’arco. Tanti altri però sono i suoi punti di forza, motivo per cui coach Salieri si dichiara entusiasta della sua conferma:

“Logicamente sono molto contento di continuare questo percorso con Lorenzo, è un giocatore che con noi è cresciuto tanto. Anno dopo anno si è formato sempre di più come giocatore di categoria e sul lato tecnico ha ancora margini di crescita per diventare uno specialista. Sul lato umano è un ragazzo super che ha dimostrato attaccamento e soprattutto positività e personalità dentro il campo e nello spogliatoio. Sono contentissimo della sua conferma”.

Dello stesso pensiero è anche il direttore sportivo Alessandro Pagani:

“Siamo molto felici di poter annunciare il rinnovo biennale di Lorenzo Querci, che inizierà con noi la sua quarta stagione: a tutti gli effetti è uno di noi e soprattutto è un pretoriano di coach Salieri. Lorenzo ha delle qualità umane non comuni, è veramente un ragazzo splendido e sarà uno dei leader nello spogliatoio per la prossima stagione portando tutta l’esperienza che ha maturato in questi anni. Da quando è arrivato in Assigeco ha fatto dei miglioramenti incredibili, diventando un esperto giocatore di Serie A2 nonostante i soli 23 anni di età. Gli auguro il meglio e sono convinto che l’anno prossimo farà una grande annata”.

