UFFICIALE – Latina Basket e Coach Franco Gramenzi si salutano dopo otto stagioni

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Coach Franco Gramenzi comunicano ufficialmente e di comune accordo che il rapporto di collaborazione, dopo 8 stagioni consecutive, si interrompe.

Le parole di Coach Franco Gramenzi

«GRAZIE, Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Non è stata una decisione facile da prendere… da un lato l’amore ed il rispetto che questo Club mi ha da sempre dimostrato, dall’altro la naturale necessità di cambiamento ed il bisogno di nuovi stimoli.

Pero’ dopo 8 splendidi anni, non potevo chiedere di più e –molto probabilmente– non potevo dare di più. Aldilà degli aspetti giuridici e contrattuali, è bastato uno sguardo ed una stretta di mano con il Commendator Lucio Benacquista e il Direttivo del Club, che ancora una volta hanno mostrato tutta la loro umanità’ e signorilità’ e per questo li ringrazio. Sono certo che abbiano apprezzato la mia onestà intellettuale, che dall’altro canto ha sempre contraddistinto tutta la mia carriera.

Aver allenato 8 campionati di Serie A2 in una piazza così importante e ricca di tradizioni, è stata per me una grande soddisfazione professionale. Conservare ogni anno questa categoria e far parte dell’élite della pallacanestro professionistica, ha significato l’adeguato compenso ai nostri sforzi collettivi, e ci ha permesso di superare di slancio gli inevitabili momenti complessi e difficili.

Poter vantare la stima del Commendator Lucio Benacquista e della sua Famiglia è per me un traguardo dal punto di vista umano. Posso affermare, non senza commozione, che il Commendatore è stato come un secondo padre, di quelli che ti scegli… per tutta la vita. La mia gratitudine, per quanto poca cosa di fronte al suo affetto, sarà imperitura.

Un doveroso ringraziamento va poi a tutti i componenti della Società, che mi hanno consentito di fare al meglio il mio lavoro: dalla dirigenza allo staff tecnico e medico, passando per tutti i collaboratori e finendo con gli atleti. Un nome per tutti…Peppe Di Manno, esemplare vice allenatore per competenza, lealtà e professionalità.

Grazie alla tifoseria che ci ha sempre supportato.

Grazie agli sponsor che con la loro vicinanza hanno garantito il nostro lavoro.

Grazie ai giornalisti e ai mass media, per la rilevanza che ci hanno dato.

8 stagioni sono tante. E se le guardi inclinate sull’orizzonte, l’8 diventa il simbolo dell’infinito. Per questo mi sentirò sempre uno della famiglia del Commendator Lucio Benacquista e della sua creatura: il Latina Basket.

Grazie a tutti, dal profondo del mio cuore».

UFF. STAMPA LATINA BASKET