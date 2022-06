UFFICIALE – Latina, in regia arriva Yancarlos Rodriguez

By

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo biennale con l’atleta Yancarlos Rodríguez.

Rodriguez, playmaker classe 1994 per 187 cm di altezza e 86 kg di peso, è reduce da una stagione disputata con la Blu Basket Treviglio nel Girone Verde del Campionato di Serie A2 con cui ha preso parte ai play-off. Nella regular season Yancarlos ha totalizzato una media di 12.6 punti, 4.1 rimbalzi e 3.7 assist a partita. Il giocatore nativo di Las Matas de Farfán, un comune della Repubblica Dominicana, ma naturalizzato italiano è molto esperto della Serie A2, perché nel corso della carriera, prima di approdare a Treviglio, aveva già indossato le maglie di Roseto e Forlì, oltre ad aver calcato i campi della massima serie con i colori di Cantù ed essersi ben distinto precedentemente con diverse compagini di Serie B.

A Latina Rodríguez ritrova Aka Fall, con cui ha condiviso gli anni delle giovanili alla Stella Azzurra, oltre a Sasà Parrillo e Alexander Cicchetti, con i quali ha vissuto l’esperienza della tappa del Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro nell’estate del 2018.

A Yancarlos, va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina”.

Uff.Stampa Benacquista Latina