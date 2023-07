UFFICIALE – Lazar Nikolic firma a Nardò

Nardò Basket trova l’accordo con Lazar Nikolic, guardia in uscita da Stella Azzurra Roma

Nardò Basket è lieta di comunicare la firma di Lazar Nikolic, guardia/ala serba con formazione italiana, classe 1999, 205cm per 93kg.

Prodotto del settore giovanile della Stella Azzurra Roma, Nikolic gioca in NCAA nella stagione 2017/2018 con la maglia dei Colorado Buffaloes, per poi tornare Italia, militando per due anni in Serie A2 con Roseto e per altri tre con Stella Azzurra, della quale è stato anche capitano.

Giocatore atletico, capace di coprire numerosi ruoli sul parquet di gioco, Nikolic chiude la stagione 2022/2023 mettendo a referto 9 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 24 minuti di media a partita, tirando con il 47,5% dal campo e con il 41% da tre punti.

“Sono felice di aver firmato con Nardò Basket: ringrazio coach e società per la fiducia. Sono impaziente – afferma Lazar Nikolic – di conoscere meglio i miei nuovi compagni e tutto lo staff. Sarà un anno divertente e non vedo l’ora di cominciare!”

