UFFICIALE – Leardini rimane a Vigevano

Giacomo Leardini sarà ancora un giocatore di Vigevano 1955 nel campionato 2024/25. La venticinquenne ala veronese di Negrar, 199 centimetri per 105 chilogrammmi, è arrivata alla società ducale nella passata stagione proveniente dai Legnano Knights militanti in serie B, prendendo parte alla sua prima annata completa in serie A2 e contribuendo alla qualificazione della ELAchem per i playoff promozione. Ottimo difensore e guerriero sul parquet, Giacomo ha giocato 32 partite con una media di 5,2 punti, 3,1 rimbalzi e 1 assist a match.

UFF.STAMPA VIGEVANO1955