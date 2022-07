UFFICIALE – Leonardo Baldinotti a Cento

Una nuova firma che guarda al futuro per la Benedetto XIV, che accoglie nel suo roster Leonardo Baldinotti. Il play-guardia umbro classe 2003 (192 cm; 83 kg) arriva dall’USB Foligno, squadra con cui ha iniziato a giocare all’età di 4 anni.

Nella passata stagione ha viaggiato con una media di 19.8 punti a partita nel campionato Under19 di eccellenza maschile, con un top score personale di 37 punti.

Per Baldinotti l’approdo in A2 rappresenta un grande salto di qualità: “sono felicissimo di aver firmato con Cento anche perché ho saputo della sua tifoseria così calda, il tifo del pubblico è sempre stata un’importante arma aggiuntiva per me e per il mio gioco”.

Un giovanissimo giocatore energico, tipicamente difensivo, che sotto la guida di Coach Meccacci potrà migliorare in entrambe le metà del campo.

AREA COMUNICAZIONE ASD BENEDETTO XIV