Il roster dell’Atlante Eurobasket Roma per la stagione 2021/22 non poteva che ripartire dal proprio Capitano: Eugenio Fanti sarà ancora sul parquet difendendo la causa del team capitolino.

Al suo anno numero 19 con la società di Via dell’Arcadia, Eugenio è un vero e proprio simbolo, con tutta la scalata del club del Presidente Buonamici dalla Serie D alla Serie A2 vissuta in prima persona, essendo presente in campo in tutti e 4 i campionati vinti dopo la militanza nel settore giovanile. Anche nella passata stagione, la migliore della storia societaria, ha comunque messo il suo timbro: in 22.7 minuti di utilizzo di media 6.2 punti e 2.8 assist, ma soprattutto 1.4 palloni rubati a gara (primo assoluto in squadra per questa voce statistica) e 4.8 rimbalzi (terzo assoluto, pur trattandosi di un play/guardia).

Fanti comunque non è appagato: “Sono felice di continuare il mio percorso in un club che considero casa mia. Sento di poter dare ancora tanto a questo società e di poter crescere ancora come giocatore; non vedo l’ora di mostrare tutto questo in campo”.

Sulla sua permanenza si esprime il Direttore Generale Cristiano Buonamici: “Eugenio incarna, portandoli direttamente in campo, i valori su cui si basa la nostra società: appartenenza, dedizione alla causa, spirito di sacrificio, umiltà, volontà di superare continuamente i propri limiti. Tuttavia la sua conferma non è legata a ciò che rappresenta, ma a quanto offre sul parquet: la sua capacità di cambiare il ritmo e inerzia alle partite con le sue giocate difensive, il suo intuito a rimbalzo e la caparbietà nelle inizative offensive in un campionato di livello come quello di Serie A2.”

Ufficio stampa Eurobasket Roma