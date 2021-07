Alla sua prima stagione completa da capo allenatore (il più giovane del campionato) ha registrato il record societario di vittorie consecutive in Serie A2 e la prima partecipazione del club ai playoff di categoria, con la conquista del terzo posto nella votazione per il premio di Miglior Allenatore del torneo: dopo la sua brillante scorsa annata sportiva, l’Atlante Eurobasket Roma è felice di annunciare coach Damiano Pilot come primo tassello della squadra per la stagione 2021/2022.

Pilot, che nella società di Via dell’Arcadia è cresciuto facendo tutta la trafila nel settore giovanile alla prima squadra, commenta a proposito: “Ripartire per una nuova stagione con questa famiglia mi riempie di orgoglio, consapevole che dopo la grande scorsa stagione l’asticella delle aspettative si è alzata e non ci sarà niente di facile. Ma sono una persona a cui piacciono le sfide e che in questi momenti trova grandi motivazioni, voglio ancora dimostrare tanto come allenatore e sono felice di poterlo fare ancora all’interno dell’Eurobasket Roma.

Ringrazio la famiglia Buonamici per la fiducia, siamo già al lavoro per la costruzione del gruppo che quest’anno difenderà i nostri colori, abbiamo tutti una gran voglia di confermarci ad alti livelli in questa lega.”

Sulla sua conferma, il Presidente Armando Buonamici: “Siamo stati orgogliosi nel vedere la scorsa stagione Damiano mostrare le sue capacità alla guida della prima squadra, quelle stesse capacità che per anni abbiamo apprezzato con il nostro settore giovanile e come assistente sia nell’anno della promozione dalla Serie B che nei successivi in Serie A2. Così come all’inizio della scorsa stagione, anche per questa non abbiamo avuto alcun dubbio nell’affidargli l’incarico di capo allenatore, certi della sua capacità di interpretare al meglio il ruolo per il nostro club.”

Ufficio stampa Eurobasket Roma