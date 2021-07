Primo volto nuovo nel roster dell’Atlante Eurobasket Roma per la stagione 2021/22: si tratta della guardia tiratrice Simone Pepe.

Il ragazzo abruzzese, dopo le ottime prestazioni nei campionati giovanili regionali, ha iniziato la propria carriera da senior a Pescara, a 16 anni, nel 2009. Lì ha iniziato la propria scalata, dalla DNC alla B, mettendo in mostra le proprie capacità da realizzatore, con il tiro da 3 punti come specialità; dopo la stagione 2016/17 a 20.5 punti di media, il salto in Serie A2 ad Agrigento. In Sicilia per lui tre stagioni, tutte concluse in doppia cifra per punti realizzati e oltre il 30% al tiro da dietro l’arco. Dopo la sua migliore annata sportiva, quella 2019/20, con primato personale nelle medie per punti (14), rimbalzi (3.7) e assist (4.6), il passaggio alla Blu Basket Treviglio, dove ha ritoccato il record di rimbalzi catturati a gara (4.4), da aggiungere ai 12.3 punti a gara con il 33.8% da fuori. Quindi, la firma con la società capitolina.

In vista della nuova avventura, Pepe è al settimo cielo: “Quando una società mostra grande interesse per le tue prestazioni, come ha fatto l’Atlante Eurobasket Roma con me, non si può esitare. D’altronde, la Capitale è sempre la Capitale. Mi ha colpito da subito l’atteggiamento propositivo dell’intero ambiente, che spero di ripagare sul campo dedicandomi subito alla causa di una squadra che vuole continuare a fare bene.”

Coach Pilot condivide la soddisfazione per il suo arrivo: “Sono veramente felice della firma di Simone e di poter lavorare con lui l’anno prossimo, perché oltre alle sue caratteristiche tecniche, che si adattano benissimo al tipo di squadra che avevamo in mente, aggiungiamo un ragazzo straordinario, un giocatore che non molla mai e che incarna quello spirito che ci ha contraddistinto nella passata stagione. C’è stato subito un grandissimo feeling quando ci siamo sentiti e condividiamo obiettivi importanti per la prossima stagione.”

Ufficio stampa Eurobasket Roma