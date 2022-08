UFFICIALE – Lo sloveno Miha Vašl è il nuovo play di Nardò

Un nuovo play/guardia sloveno alla corte di coach Di Carlo.

Nasce a Celje in Slovenia, il 2 marzo 1992, dove cresce cestisticamente nell’Hopsi Polzela restandoci sino al 2014. Successivamente, si accasa nella stessa serie Slovena (Telemach League) al Zlatorog Lasko, dove oltre al campionato gioca anche Alpe Adria Cup e FIBA Europe Cup. L’anno successivo la chiamata dalla Pro A, massima serie francese di pallacanestro, dove veste la maglia di Chalons-Reims con 4.8 punti, 1.5 rimbalzi e 1.4 assist in 15.9 minuti di utilizzo. Nel 2017/18 alza il trofeo del campionato slovacco con il Patrioti Levice. Dal 2018 al 2022 registra medie importanti tra Slovenia e Slovacchia, con un’ultima stagione da capogiro in maglia Hopsi Polzela, sua casa madre. Per lui 26 partite con 21.3 punti, 5.6 rimbalzi, 6.4 assist.

“Quando l’offerta è arrivata dall’Italia, da Nardò, non ci ho pensato molto e l’ho subito accettata perché ho sempre avuto la voglia di giocare in Italia e ora questo sogno si realizzerà. Vorrei giocare un campionato di alto livello e di successo insieme.”

Area Comunicazione Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò