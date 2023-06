UFFICIALE – Lorenzo Pansa nuovo coach di Vigevano

La Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 è lieta di annunciare che sarà LORENZO PANSA l’Head Coach della stagione 2023-2024

Lorenzo Pansa, piemontese, ha allenato la Pms Moncalieri, con la quale ha raggiunto la semifinale playoff dopo avere terminato la stagione regolare al primo posto nel girone A di serie B.Pansa è cresciuto nel settore giovanile della Junior Casale, all’interno della quale ha ricoperto i ruoli di Responsabile del Settore Giovanile e di collaboratore di Marco Crespi in serie A e in serie A2.

Nel 2014 ha lasciato Casale, avviando la carriera da capo allenatore a Borgosesia (serie B), club con il quale ha raggiunto per due volte i playoff di serie B. Dopo l’ottima esperienza alla Pms, il salto in serie A2 alla guida del Derthona, vincendo anche la Coppa Italia

Successivamente capo coach di Fabriano e, nella stagione appena conclusa, primo assistente in A2 a Treviglio prima di Michele Carrea e poi di Alessandro Finelli.



“Seguo Lorenzo da diversi anni “afferma il General Manager Marino Spaccasassi “ho ammirato la sua crescita come allenatore e ho sempre apprezzato il modo in cui ha fatto giocare le squadre. Cercavamo un allenatore giovane, ma già con esperienza della categoria. La grande maggioranza dei nostri giocatori inevitabilmente sarà all’esordio in A2 e l’esperienza, unita alle competenze tecniche, di Lorenzo sarà fondamentale per guidare la squadra in un campionato che sarà difficilissimo, ma che affrontiamo con fiducia. Era in cima alla nostra lista dei desideri e siamo davvero felici di averlo a bordo”. Gli fa eco il presidente Sebastian Perini “Con la bellissima promozione in A2 appena ottenuta, dobbiamo accelerare il percorso di crescita che avevamo pianificato. Lorenzo è la persona e l’allenatore ideale per guidarci in questo livello superiore con cui ci confronteremo con orgoglio, emozione e determinazione. Sono particolarmente contento anche dell’entusiasmo che Lorenzo ha mostrato di fronte alla nostra proposta. Vigevano si sceglie e Lorenzo ha scelto senza esitazioni di entrare nella nostra famiglia”.



Benvenuto,Coach!

UFF.STAMPA PALL.VIGEVANO