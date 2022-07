UFFICIALE – Lorenzo Raffaelli per il terzo anno con l’Umana Chiusi

Altra conferma in casa Umana Chiusi. Dopo aver rinnovato il playmaker statunitense Medford, la compagine toscana raddoppia estendendo il contratto anche a Lorenzo Raffaelli, play classe 1999 di 178 centimetri. Si tratterà della terza stagione in biancorosso per il nativo di San Giovanni Valdarno che vanta già settantasette presenze con la canotta della San Giobbe tra Serie B, culminata con la vittoria del campionato, e Serie A2. Nella strepitosa stagione appena conclusa rendimento in costante crescita per Raffaelli che si è esaltato a partire dalla seconda metà del campionato. Il playmaker della San Giobbe è passato da una media di 5,2 punti nelle ventotto gare di regular season nei 14,1 minuti ad allacciata di scarpe ai 8,5 punti a partita nei playoff in 15,6 minuti. Raffaelli andrà ad aggiungersi o meglio, riprenderà il proprio posto, nello scacchiere di Coach Bassi accanto allo stesso Medford e al nuovo acquisto Riccardo Bolpin. In attesa del completamento del roster è stato blindato il reparto registi sotto il segno della continuità.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.