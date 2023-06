UFFICIALE – Luca Bechi nuovo coach della Juvi Cremona

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024 con Luca Bechi che ricoprirà il ruolo di capo allenatore della prima squadra militante in serie A2

17.06.2023

Allenatore di grande esperienza nazionale e internazionale, nato a Livorno il 2 marzo 1970, ha guidato da capo allenatore Biella – conquistando due volte i playoff in Serie A (quarti di finale nel 2007 e semifinale nel 2009) e disputando una semifinale di Coppa Italia nel 2008 – poi altre squadre italiane come Brindisi, Virtus Bologna (2013-2014), Torino (PMS prima e Auxilium poi), Virtus Roma (2017-2018), Cento passando per l’Ucraina con il Mariupol fino ad arrivare all’esperienze più recenti in Ungheria con la ZTE KK Zalakerámia, a San Severo (2021-2022) e, nell’ultima stagione, alla Stella Azzurra Roma.

CARRIERA

2000-2001 Basket Livorno (ass.) Serie A

2001-2006 Pallacanestro Biella (ass.) Serie A 2006-2010 Pallacanestro Biella Serie A 2011 New Basket Brindisi Serie A 2012 Azov. Mariupol’ Serie A UKR 2013-2014 Virtus Bologna Serie A

2014-2015 Torino Serie A2

2017-2018 Virtus Roma Serie A2

2019 Benedetto XIV Cento Serie A2

2021 ZTE KK Zalakerámi UNG

2021-2022 San Severo Serie A2

2022-2023 Stella Azzurra Roma Serie A2



Marco Abbiati (direttore sportivo Ju-Vi Ferraroni): “Sono davvero contento perché siamo riusciti a legarci ad un allenatore come Luca Bechi dalla grande esperienza sia in A2 sia in serie A. La nostra scelta è legata al fatto che ha una grandissima capacità di allenare i giovani e noi, nel nostro percorso di assestamento nella categoria, vogliamo allestire una squadra legata proprio allo sviluppo di giocatori giovani ma di prospettiva. Luca è un grande lavoratore in palestra e incarna perfettamente lo spirito juvino”.

Luca Bechi (capo allenatore Ju-Vi Ferraroni): “È per me un onore e una grande soddisfazione entrare a far parte della Ju-Vi Cremona, una società storica nel panorama del basket italiano. La partecipazione, la determinazione e la visione che la famiglia Ferraroni mi hanno trasmesso durante il nostro incontro mi hanno colpito e immediatamente coinvolto. Ero alla ricerca di una società che avesse la voglia e la fame di crescere nel panorama della Serie A, una società con i miei medesimi principi di etica professionale e un’identica vision sull’organizzazione e sull’etica del lavoro. Sono fermamente convinto che il costante e quotidiano desiderio di crescere e di migliorare dovranno essere il motore con cui affrontare la stagione che va ad iniziare, cui unire l’entusiasmo e la voglia di competere a testa alta ogni domenica contro qualsiasi avversario. Per questa opportunità ringrazio il Direttore Marco Abbiati, al quale mi lega un rapporto di stima e amicizia, e soprattutto ringrazio il Presidente Ferraroni e la sua Famiglia per la fiducia accordatami. Non vedo l’ora di iniziare e sono certo che sarà un bellissimo viaggio. Forza Ju-Vi!”

UFF.STAMPA JUVI CREMONA