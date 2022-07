UFFICIALE – Luca Dalmonte è il nuovo coach della Fortitudo Bologna

Consorzio Club Fortitudo comunica che Luca Dalmonte sarà l’allenatore della prima squadra della Fortitudo Pallacanestro.

Nato a Imola il 3 ottobre 1963, Dalmonte è approdato a Bologna (per la sua prima esperienza in Fortitudo) nel quinquennio 1993-1998. Successivamente, Luca ha allenato a Siena e Avellino e, proprio in terra irpina, ha conquistato la promozione in serie A al primo tentativo, venendo eletto allenatore dell’anno. A Pesaro, tra il 2010 e il 2012, ha raggiunto la Final Four di Eurochallenge, la semifinale Playoff di campionato e la semifinale di Coppa Italia. Nel 2012/13, Dalmonte ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al Fenerbahce, col quale ha vinto la Coppa di Turchia e partecipato all’Eurolega. Successivamente, è diventato capo allenatore della Virtus Roma e, nel triennio 2016/19, della Scaligera Verona, centrando tre qualificazioni consecutive ai Playoff. Il 7 dicembre 2020, Dalmonte è tornato sulla panchina della Fortitudo, trainando la squadra dall’ultimo posto in classifica ad una salvezza tutt’altro che scontata, ma meritatissima. Per la Nazionale italiana, inoltre, Dalmonte ha ricoperto il ruolo di vice allenatore per sei stagioni consecutive (2010/16), prendendo parte a due edizioni dei campionati Europei. Fortitudo Pallacanestro augura buon lavoro a coach Luca Dalmonte, con la convinzione che le sue qualità e la sua storica e comprovata ‘fortitudinità’ potranno costituire, ancora una volta, un valore aggiunto e un punto di partenza molto importante per il futuro della Effe.

