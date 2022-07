UFFICIALE – Luca Pollone firma con Forlì

Pallacanestro 2.015 dà il benvenuto a Luca Pollone, nuovo arrivo in casa biancorossa!

Le parole del Presidente Nicosanti, del responsabile dell’area tecnica-sportiva Antimo Martino e di Luca.

Nicosanti: “Luca è un altro giovane che si aggiunge ad una squadra che punta sulla freschezza e sull’entusiasmo. Arriva dopo avere disputato un campionato di alto livello, con numeri e cifre decisamente significativi che lo hanno visto maturare sempre più, anno dopo anno. Siamo convinti che la sua crescita possa ancora continuare, e che quanto di buon ha fatto in questi anni, venga confermato con la nostra maglia”.

Martino: “Luca viene da un ottima stagione, in cui ha dimostrato tutte le sue qualità. Tuttavia, siamo convinti che abbia l’ambizione e l’entusiasmo per confermarsi e migliorare ancora. È un giocatore generoso, che fa tante cose utili per la squadra e che ha le qualità umane in linea con quelle su cui ci siamo basati nella costruzione del roster”.

Pollone: “Sono carico per questa nuova avventura: saremo una squadra nuova, che ha tanta voglia di stupire ma che parte con i piedi per terra con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno. Ci tengo poi a ringraziare la Società per l’opportunità che mi sta dando, e sono orgoglioso di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera”.

#AboutLuca

Nato a Vercelli il 15/04/1997, Luca è un’ala di 196 cm per 94 kg. Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Biella, nel 2015 ha debuttato in Serie A2 e con i piemontesi gioca fino al 2018. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce ad Alba in Serie B (7.3 punti di media a partita), prima di passare al Green Basket Palermo e poi a Chiusi dove, nel 2020/21, conquista la promozione in A2. Lo scorso anno, chiude con quasi 10 punti di media, tirando con il 43% da tre punti e catturando 4 rimbalzi a partita.

Area Comunicazione Pallacanestro 2.015 Forlì