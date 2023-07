UFFICIALE – Luca Vencato resta a Torino

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare un’ulteriore conferma per la stagione 2023/2024: anche Luca Vencato continuerà a vestire la maglia gialloblù nel prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West.

Classe 1995, un veterano del campionato di A2, Vencato nell’annata 2022/23 è stato il playmaker titolare della squadra di coach Franco Ciani e ha prodotto medie di 7 punti, 4.1 rimbalzi e 5.8 assist a partita in regular season. Le sue statistiche negli ultimi playoff invece parlano di 6.7 punti, 4.3 rimbalzi e 6.5 assist ad incontro. Uno dei leader nelle classifiche degli assist dello scorso campionato, ha registrato il suo massimo in carriera con 14 assist nella quinta giornata della stagione regolare contro Treviglio.

“Sono contentissimo di poter continuare ad indossare e difendere i colori di Torino,” dichiara Luca Vencato dopo aver siglato l’accordo per il rinnovo. “Non vedo l’ora di rivedere tutti i tifosi al palazzetto e di continuare il cammino iniziato l’anno scorso tutti insieme! Questa è Torino!”

Ufficio Comunicazione Basket Torino