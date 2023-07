UFFICIALE – Luca Vitali prolunga con Treviglio

La Gruppo Mascio Blu Basket 1971 e Luca Vitali prolungano il rapporto. L’atleta bolognese, giunto a Treviglio nel gennaio 2023, farà parte della formazione di coach Finelli anche per la stagione 2023/2024. Vitali, nato a San Giorgio al Piano (Bologna) il 9 maggio 1986, è un playmaker di 201 cm che vanta oltre seicento partite disputate in ventuno campionati tra A e A2 (con una parentesi anche in Liga ACB spagnola), oltre a 149 gare con la Nazionale A.

Nei primi cinque mesi in biancoblù, pur partendo dalla panchina, nelle 23 partite disputate Vitali ha totalizzato 20′ di media in campo con la Blu Basket, mettendo a segno 6,9 punti (90% nei liberi) e 4,1 assist, confermandosi un autentico leader a servizio della squadra.

«Luca ha una storia che parla da sola – aggiunge il d.s. Luca Infante – ma per dedizione, impegno ed entusiasmo non si ferma a guardare indietro, ma desidera fortemente essere protagonista della storia di questa società. Un giocatore che oltre all’esperienza e alla qualità in campo ha dimostrato di poter essere punto di riferimento per i giovani che vogliono crescere».

uff.stampa blu basket treviglio