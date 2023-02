UFFICIALE – Lucio Redivo lascia Monferrato e firma con Cividale

Una grande Marea gialla sempre più entusiasta ed entusiasmante, un gruppo di Amici sponsor appassionato e fidatissimo e la squadra tutta meritavano uno sforzo extra da parte della società in un momento cruciale della stagione. Un innesto di spessore pronto a dare uno mano da subito in questo rush finale. Diamo il benvenuto al nazionale argentino Lucio Redivo che, da oggi pomeriggio, si metterà a disposizione di coach Stefano Pillastrini e del suo staff. Domani, alle 12.15, in occasione dell’annuncio della partnership tra UEB Cividale e Fondazione de Claricini Dornpacher che si terrà presso la sede situata in Via Boiani 4 a Bottenicco di Moimacco, verrà ufficialmente presentato pure il nuovo giocatore della Gesteco che proviene da Casale Monferrato.

LA SCHEDA

Nome: Lucio

Cognome: Redivo

Data di nascita: 14/02/1994

Luogo di nascita: Bahía Blanca (ARG)

Altezza: 183 cm

