UFFICIALE – Luigi Sergio approda alla Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Luigi Sergio. Nato il 25 gennaio 1988 a Maddaloni, ala di 196 cm, Sergio è un veterano della serie A2, campionato in cui ha militato ininterrottamente dal 2013, lasciando il segno in tutte le squadre in cui ha giocato per la grande energia e il marcato spirito combattivo sempre riversati sul parquet. Cresciuto cestisticamente nella squadra della sua città natale e dopo il quadriennio 2008/12 speso tra Campobasso e Bisceglie, Sergio approda nel massimo campionato italiano, con la maglia di Caserta. La prima esperienza in serie A2 è quella della stagione successiva, a Forlì, seguita da un triennio a Chieti (2014/17), nel quale Luigi continua a distinguersi sia in fase realizzativa (sempre a ridosso della doppia cifra di media), sia per la sua propensione ad essere un prezioso uomo squadra. Caratteristiche che gli valgono la chiamata di Bergamo, città nella quale diventa (nel biennio 2017/19) non solo il capitano della squadra ma anche l’autentico beniamino dei tifosi. Nel 2019/20, Luigi è impegnato a Ravenna, dove mantiene una media di 7 punti e 4.3 rimbalzi a partita (con il 43% da 3 punti) prima dello stop dovuto alla pandemia. Il campionato 2020/21 lo vede tra i protagonisti della stagione giocata con la maglia della Givova Scafati, chiusa a 7.4 punti, 4.6 rimbalzi e 1.3 assist di media in stagione regolare. Numeri incrementati nelle 9 partite dei playoff, in cui colleziona 10 punti di media. Nella stagione agonistica 2021/22, Sergio approda a Cantù, dove viene subito nominato capitano per le sue qualità tecniche e umane. Nelle 14 partite giocate, mantiene una media di 8.6 punti e 3.5 rimbalzi a partita. A fine gennaio, però, la sfortuna lo colpisce nel corso di un allenamento, nel quale riporta la rottura del tendine d’Achille destro. Sottoposto a tenorrafia nei giorni successivi, Luigi ha poi seguito un percorso di attento e scrupoloso recupero, tornando ad allenarsi con regolarità da diversi mesi e superando i vari test di controllo effettuati anche in questi ultimi giorni. Esperienza, carisma, versatilità e grande voglia di tornare ad essere protagonista: Benvenuto in Fortitudo, Luigi

