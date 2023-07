UFFICIALE – L’Umana San Giobbe Chiusi firma Mihajlo Jerkovic

L’Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare la firma di Mihajlo Jerkovic. Origine serba, ala-pivot classe 1999, 204 cm per 99 kg di peso, Jerkovic è cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia, con la quale vanta anche due presenze in Serie A nell’annata 2018/2019. Nella stagione successiva si divide tra Udine e Cremona, per poi trasferirsi nel 2020/21 in prima lega croata con il Dubrava Furnir (10 punti e 5 rimbalzi di media a partita in 33 presenze totali). Nell’estate 2021 il ritorno in Italia con la chiamata di Nardò. In Puglia, il neo acquisto biancorosso chiude la stagione regolare con oltre 4 punti e 3 rimbalzi a gara, in oltre 15 minuti di media, saliti poi a 3,25 punti e 5 rimbalzi in 17,75 minuti nelle gare dei play out. Ancora A2 italiana nella stagione 2022/23. Prima a Ferrara con cui produce 7,9 punti e 3,1 rimbalzi di media in 18 minuti di utilizzo, poi il ritorno in Puglia, ma questa volta a San Severo 5,3 punti e 2,8 rimbalzi in regular season divenuti poi 2,75 punti e 1,5 rimbalzi nelle quattro gare dei playout. Jerkovic indosserà la maglia numero 21.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket a.r.l.