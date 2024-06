UFFICIALE – Lupusor è un nuovo giocatore della Real Sebastiani Rieti

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo con l’ala forte Ion Lupusor. L’ex Urania Milano ha firmato fino al 30/06/2025.

Il classe 96 nasce il 27 gennaio a Dusmani in Moldavia. Il giocatore naturalizzato italiano inizia la sua carriera alla Viola Reggio Calabria con la quale, dopo anni di giovanili, esordisce in A2. Resta nel capoluogo calabro per tre anni. A cavallo della stagione 2016/2017 si trasferisce a Scafati e con i gialloblu in 12 partite segna 6 punti di media. Poi due anni tra Roseto e Siena in cui supera gli otto punti ad allacciata di scarpe, prima di tornare nel 2019 a Scafati. Dopo la stagione interrotta dal covid si accasa a Treviglio per due anni (6.1 nel primo, 5.6 nel secondo). Nella stagione 2022/2023 è tra i migliori in una stagione non esaltante di San Severo. Nell’ultimo anno gioca al Cloud di Milano con l’Urania dove tra Regular season e playoff supera abbondantemente la doppia cifra di punti realizzati a partita.

Qui le sue prime parole come giocatore della RSR: “Sono contento di aver firmato con la Real Sebastiani. Rieti è una squadra che da anni punta a risultati importanti grazie ad una Società di alto livello ben organizzata e strutturata. La RSR ha un grandissimo allenatore come Rossi che io stimo molto. Le sensazioni sono più che positive, sarà nostro compito lavorare duramente e con l’aiuto del pubblico portare a casa grandi risultati“.

Area Comunicazione RSR