La Pallacanestro Mantovana è felice di comunicare di aver firmato l’atleta Armando Verazzo con contratto biennale e opzione per il terzo anno.

Nato a Caserta il 10/01/2002, è una guardia/ala di 195 cm. e nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie B a Formia.

Cresce nel settore giovanile di Maddaloni dove con l’Under 14 Elite vince il campionato regionale e in seguito gioca le finali nazionali. Dal 2016 al 2018 disputa l’Under 15 e 16 Eccellenza e riceve convocazioni in nazionale giovanile. La stagione 2018/19 fa il suo esordio in un campionato senior con la maglia di Maddaloni in C Gold. Nella stagione successiva, sempre in C Gold con la stessa squadra casertana, è il miglior marcatore del girone e disputa anche il campionato Under 18 Eccellenza, meritandosi la convocazione della nazionale Under 18.

Nella stagione 2020/21 approda in Serie B al Meta Formia dove in 19.0 minuti di media in campo realizza 7.7 punti, cattura 5.8 rimbalzi e distribuisce 1.0 assist.

Benvenuto Armando!

Le parole di Verazzo: “Sono molto contento di far parte degli Stings dalla prossima stagione, credo che questa sia una grande opportunità per la mia crescita personale. Ho conosciuto il coach e lo staff e sono sicuro che lavoreremo duro tutto l’anno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non vedo l’ora di iniziare!”

