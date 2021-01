UFFICIALE – Mantova nuova innesto, arriva Marco Ceron

La Pallacanestro Mantovana è lieta di comunicare di aver firmato l’atleta Marco Ceron fino al termine della stagione 2020/21.

Nato a Mirano (VE) il 16/06/92, Marco è una guardia/ala di 195 cm. e indosserà la divisa n° 4.

Completa il settore giovanile con la Pallacanestro Treviso per poi passare alla Reyer Venezia. La formazione lagunare lo manda in prestito a Recanati, Napoli e Castelletto Lago Maggiore in Divisione Nazionale A dove vince la Coppa Italia LNP e viene eletto MVP della competizione. La stagione 2013/14 è ancora a Napoli, in Legadue, mentre nella stagione successiva fa ritorno a Venezia in Seria A. Nel 2015 firma ancora nella massima serie, a Pesaro, dove resta per tre stagioni. L’estate del 2018 passa alla Leonessa Brescia dove è impegnato sia in Serie A che in Eurocup. Nel novembre 2018 subisce un violento infortunio ricevendo una gomitata durante uno scontro fortuito di gioco che gli procura una frattura al cranio. Esattamente un anno dopo, nel novembre 2019, gli viene ridata l’idoneità sportiva che gli permette di tornare a giocare.

Ad inizio stagione 2020/21 è stato aggregato alla Tezenis Verona in A2 ed ha disputato due gare di Supercoppa dove, in 19 minuti di media, ha realizzato 10.5 punti a partita.

Marco ha inoltre indossato la divisa della nazionale dall’U16 all’U20; con la nazionale azzurra Under 20 ha vinto l’argento agli Europei di categoria in Spagna nel 2011.

Il nuovo giocatore biancorosso verrà presentato alla stampa venerdì 8 gennaio. Si ringrazia l’Agenzia SigmaSports di Matteo Comellini per la tempestiva e valida collaborazione.

Benvenuto Marco!

FONTE: Uff. Stampa Stings Mantova