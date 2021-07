La Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò è lieta di annunciare l’accordo con Marco Gandini. Il milanese classe 1975 ricoprirà il ruolo di head coach in vista della stagione 2021/2022, in cui il Toro militerà per la prima volta nella sua storia in Serie A2.

Nel suo curriculum cestistico figurano le esperienze nei settori giovanili di Olimpia Milano, Pallacanestro Cantù e Casalpusterlengo. Ruolo da assistente allenatore in Serie A sulle panchine di Milano e Cantù, in A2 a Casale Monferrato e Verona. Capo allenatore in Serie B con Sangiorgese, il suo palmares è arricchito da tre campionati giovanili, una Supercoppa Italiana e tre Trofei delle Regioni con la compagine lombarda.

Buon lavoro, coach!

“Ho sposato Nardò lusingato dalla fiducia della società. Dopo anni da secondo allenatore in A e A2, ringrazio il club per l’opportunità che mi ha concesso. Sento il peso della responsabilità di una piazza legata alla pallacanestro, di una franchigia che ha saputo conquistare tutto sul campo, categoria dopo categoria. Sarà una stagione difficilissima, ci aspetteranno momenti difficili, la chiave sarà essere bravi ad affrontarli e superarli nel migliore dei modi. Al momento stiamo lavorando per allestire la squadra, alla ricerca di elementi che abbiano atletismo, garra, che siano pronti a lavorare sodo, con umiltà e voglia di fare bene”, dichiara Marco Gandini, nuovo capo allenatore della Pallacanestro Nardò.

Uff.Stampa Pall.Nardò