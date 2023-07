UFFICIALE – Marini lascia Treviglio. Le parole di Mascio: “La Blu Basket non trattiene nessuno fortemente motivato”

La Gruppo Mascio Blu Basket apprende con stupore e rammarico la volontà del giocatore Pierpaolo Marini di rescindere il contratto con la società per andare a giocare con i Trapani Sharks. Il presidente Stefano Mascio ne prende atto con dispiacere decidendo di rescindere il contratto con l’atleta.

“La Blu Basket non trattiene nessuno che non sia fortemente motivato a dare il massimo per questi colori – spiega il presidente Stefano Mascio – riteniamo che l’aspetto motivazionale sia importante tanto quanto quello tecnico. Abbiamo ricevuto la richiesta inaspettata del giocatore e, di conseguenza, abbiamo accettato di lasciarlo andare. La maglia della Blu Basket non deve essere un ripiego, ma un progetto nel quale credere con impegno ed entusiasmo. Tengo a chiarire che il presidente Antonini ha portato avanti una trattativa con il giocatore quando era sotto contratto con la Blu Basket. Noi siamo venuti a conoscenza di questa situazione in maniera tardiva ed è stato annunciato un nostro giocatore in modo prematuro, senza concordare in alcun modo i tempi, addirittura prima ancora che le questioni burocratiche venissero concluse. Stupisce che un imprenditore di questo livello ritenga di agire in questo modo, in maniera scoordinata. Il giocatore rimane tuttora sotto contratto con la Blu Basket”.

