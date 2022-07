UFFICIALE – Martino Mastellari è un giocatore del Chieti Basket 1974

Martino Mastellari è il primo nuovo tassello del roster teatino.

La guardia/ala di 194 cm muove i suoi primi passi cestistici nelle giovanili della Fortitudo, e nella stagione 2013/2014 esordisce in DNA con la canotta di Imola (0,6 ppg), concludendo il campionato con la sua Fortitudo, dove raggiungerà i quarti di finale del torneo di serie B.

Le due stagioni successive vedono Martino difendere i colori di Pistoia, team con il quale calcherà il parquet della serie A1.

Dopo una parentesi in lega2 a Ferrara (2016/2017, 5,4 ppg, 2,1 rimbalzi), Mastellari torna nel massimo campionato con Brescia (2017/2018, 2,4 ppg).

Nella stagione 2018/2019 (6,2 ppg) e per metà di quella 2019/2020 (10,3 ppg), il 2/3 bolognese veste le fila della Poderosa Montegranaro, finendo però il torneo con la casacca di Napoli (5,7 ppg).

Il campionato 2020/2021 vede gareggiare l’atleta con la canotta di Orzinuovi (9,1 punti, 2,9 assist e 1,5 rimbalzi ad allacciata di scarpe).

Il bolognese classe ’96 proviene dalla Pallacanestro Mantovana, società con cui ha chiuso lo scorso girone verde a 5,9 ppg, tirando con il 30% da oltre l’arco.

Giocatore dalla struttura fisica importante e dalle buone percentuali realizzative, Martino porterà classe ed esperienza nel roster di coach Rajola.

Raggiunto dai nostri microfoni, il neobiancorosso non ha dubbi: “Penso che Chieti sia un’ottima piazza per la Lega2 ed un posto dove un giocatore che voglia lasciare il segno ha tutte le carte in regola per farlo. Ho voglia di fare molto bene e penso di aver scelto la città giusta. Mi aspetto un campionato molto combattuto dove, tolte poche squadre che lotteranno per salire, regnerà l’equilibrio: ci faremo trovare pronti”.

