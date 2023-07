UFFICIALE – Martino Mastellari firma con Cividale

La UEB Gesteco Cividale comunica di avere raggiunto un accordo con l’atleta Martino Mastellari per la prossima stagione sportiva. Mastellari è una guardia/ala cresciuta nel vivaio della Fortitudo Bologna, nel pieno della sua maturazione e di sicuro affidamento per la serie A2. Infatti, il giocatore proveniente da Chieti ha indossato nel corso della sua carriera anche le maglie di Ferrara, Poderosa Montegranaro, Napoli, Orzinuovi e Mantova nella seconda lega italiana oltre a quelle di Pistoia e Brescia nella massima serie. Mastellari è un tiratore puro capace di segnare da fuori anche in transizione. La sua solidità sarà un perno fondamentale nello scacchiere a disposizione di coach Stefano Pillastrini.

LA SCHEDA

Nome: Martino

Cognome: Mastellari

Data di nascita: 03/01/1996

Luogo di nascita: Bologna

Ruolo: guardia/ala

Altezza: 194 cm

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DAVIDE MICALICH

“Mastellari, personalmente, lo seguo da tantissimo tempo e sono molto felice per il suo arrivo nella nostra famiglia. L’accordo, tra le parti, è stato raggiunto in brevissimo tempo, segno che entrambi ci volevamo a vicenda. Sotto il profilo tecnico, Mastellari è un giocatore che, secondo le nostre valutazioni, si inserisce perfettamente nello scacchiere UEB per caratteristiche, tiro da fuori, freschezza, fame e voglia di mettersi a disposizione del gruppo. Essendo paradossalmente uno dei “veterani” del gruppo, siamo certi che la sua figura sarà molto importante nel pacchetto esterni anche per fare da guida agli esordienti in quel settore. Con l’approdo di Mastellari, in piena sintonia con coach Pillastrini, abbiamo deciso di allestire un roster che in partenza presenterà uno straniero solo. Vogliamo prenderci tutto il tempo possibile per formare e plasmare un gruppo rinnovato e ricco di gioventù attraverso il lavoro quotidiano in palestra con uno staff di primissimo livello. Poi, cammin facendo, se e quando lo riterremo opportuno, saremo pronti ad intervenire per aggiungere lo straniero laddove si rendesse necessario. Senza fretta, ci teniamo il jolly nel cassetto, secondo quelle che saranno le richieste del nostro coach. In assoluta linea con quella che è la nostra progettualità fin dal primo giorno”.

UFF.STAMPA UEB CIVIDALE