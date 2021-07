La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare che l’atleta Matteo Ambrosin, ala forte/centro di cm 203, classe 2000 torna a far parte del roster nerazzurro per la stagione 2021/22, che vedrà il club pontino impegnato nel campionato di Serie A2.

Nel 2016 Matteo, che proveniva dalla storica e blasonata società Benetton Treviso con cui aveva preso parte alla Finale Nazionale Under 16, era arrivato alla Latina Basket, che ne aveva acquisito i diritti sportivi, per disputare il Campionato Under 18 Eccellenza, con cui ha sfiorato l’accesso alla Finale Nazionale, dopo aver disputato una stagione di vertice. Il percorso di Ambrosin in casa Benacquista è stato importante e ha dato modo al ragazzo di crescere e maturare dal punto di vista cestistico arrivando a vestire anche la maglia della prima squadra, già militante nella seconda categoria nazionale. Per incrementare la sua esperienza, dopo tre stagioni nel capoluogo pontino, nelle ultime due annate ha disputato il campionato di Serie B con la formazione di Rimini, acquisendo maggiore consapevolezza delle sue potenzialità: «A Rimini ho vissuto un’esperienza molto strana, perché sono rimasto per due anni, ma purtroppo in entrambi i casi il Covid non ci ha permesso di completare il campionato. Sono cresciuto fisicamente e ho acquisito tanta esperienza, perché il campionato di Serie B è davvero molto competitivo. Uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpito è stato aver giocato insieme a giocatori che dimostrato di essere dei veri leader, ma soprattutto brave persone sempre pronte ad aiutare e che porterò per sempre dentro di me».

Tornare a vestire la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, stavolta esclusivamente in Serie A2 e non più anche nel settore giovanile, per Matteo

rappresenta sicuramente uno stimolo importante per dimostrare il suo valore: «Torno a Latina con la consapevolezza di aver imparato qualcosa a Rimini e di essere cresciuto sia tecnicamente che umanamente. Sono molto felice di poter giocare in A2 con coach Gramenzi e coach Di Manno, perché nei 3 anni trascorsi precedentemente a Latina mi hanno aiutato tantissimo nel mio percorso di crescita e miglioramento, dimostrando sempre di tenerci a me, mi auguro di poter ripagare i loro sforzi e la loro fiducia».

In questo periodo di stop dalle competizioni ufficiali, Ambrosin sta seguendo un percorso di allenamenti individuali, in modo da arrivare in forma alla fase di preparazione con il preparatore fisico della Benacquista Marco Ranalli, che conosce fin dai tempi delle giovanili: «Sto seguendo un programma di allenamento personalizzato e non vedo l’ora di partecipare a una categoria di così alto livello insieme a Marco Ranalli, perché oltre a essere un grande professionista, umanamente è una persona eccezionale».

Al giovane Matteo Ambrosin va il bentornato in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa nuova esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

La carriera – Matteo Ambrosin è nato a Venezia, ma quando era ancora molto piccolo, la famiglia si è trasferita a Roma e il ragazzo ha quindi mosso i suoi primi passi nel mondo della palla a spicchi nella società P.G. Frassati. Nella stagione 2014/15 ha vestito la maglia dell’Eurobasket Roma, ed era stato segnalato come uno dei migliori prospetti nel settore lunghi della categoria Under 15 Eccellenza, meritando varie convocazioni con il settore squadre nazionali. Le sue peculiarità e il suo innato talento non sono sfuggiti all’occhio attento del basket trevigiano, che ha fortemente voluto Matteo nel proprio vivaio. Alla Benetton Treviso Ambrosin è stato inserito nelle formazioni Under 16 e Under 18 ed è proprio con la squadra Under 16 Eccellenza che ha preso parte alle Finali Nazionali realizzando 8.2 punti e 6.7 rimbalzi di media. Dal 2018, e per 3 stagioni consecutive, il giovane Matteo ha vestito la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sia nel settore giovanile, partecipando ai campionati Under 18 Eccellenza, che nel roster della prima squadra di Serie A2. Le stagioni 2019/20 e 2020/21 lo hanno visto disputare il campionato di Serie B con la compagine di Rimini. Nella stagione 2021/22 Matteo torna alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket in Serie A2.

