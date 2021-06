L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Matteo Martini, guardia/ala italiana di 195 cm, per la stagione 2021/2022 con opzione per l’anno successivo.

Classe 1992 e nativo di Livorno, Matteo Martini muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Don Bosco Livorno, con cui compie l’intera trafila giovanile fino ad esordire in prima squadra (DNB). La stagione 2012/2013 coincide con la firma ad Orzinuovi (Serie C), sotto la guida di coach Riccardo Eliantonio, culminata con la promozione in Serie B ai danni di Crema, storica rivale dei colori orceani, maturando 13.5 punti di media a partita. Viene confermato anche per il campionato successivo, quando Orzinuovi, dopo una marcia entusiasmante al comando della classifica, sfiora il salto di categoria in Serie A2 arrendendosi al cospetto di Legnano. L’estate seguente approda a Monsummano (Serie B) facendo registrare 16.0 punti di media a partita, prima di un’ulteriore apparizione ad Orzinuovi, dove conclude l’anno. La stagione 2015/2016 vede l’esterno livornese ai nastri di partenza con la canotta di Legnano (Serie A2), sodalizio in cui resta per tre campionati consecutivi, scrivendo a referto complessivamente 11.0 punti di media a partita in 83 gare disputate. L’annata 2018/2019 è quella del debutto in Serie A, accettando la proposta di Pistoia. Tuttavia, avendo poco minutaggio nello scacchiere toscano, passa a Latina (Serie A2) portando in dote 10.2 punti di media a partita e aiutando la formazione pontina a staccare il biglietto per i playoff. Segue l’esperienza, con i gradi di capitano, a Tortona (Serie A2), producendo un fatturato di 9.7 punti di media conditi da 3.7 rimbalzi ad ogni allacciata di scarpe e mettendo in bacheca una Supercoppa LNP. Durante la scorsa estate risponde presente alla chiamata di Orzinuovi, dove diviene un tassello cruciale nel mosaico di coach Fabio Corbani, rendendosi protagonista in entrambe le fasi del gioco, prima che un grave infortunio patito a dicembre nella gara casalinga contro Treviglio, lo costringa a terminare anzitempo la sua stagione.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, non nasconde la sua soddisfazione: «Siamo contenti che Matteo Martini abbia rinnovato con noi. Lui, come sempre detto, è uno dei nostri. Il nuovo accordo è un 1+1 ed è valido per le prossime due stagioni. Siamo assolutamente convinti che Matteo tornerà al massimo e anche di più ed è un tassello importante per rilanciare le ambizioni dell’Agribertocchi Orzinuovi, che il prossimo anno vuole essere una protagonista del campionato».

Queste le parole di Matteo Martini, alla sua nuova esperienza orceana: «La prosecuzione del rapporto in cuor mio era una cosa ovvia e ho trovato la stessa disponibilità nella società e nello staff tecnico. Sono molto contento di poter continuare questo percorso, iniziato la stagione passata e cercare di aiutare a far diventare Orzinuovi una piazza importante per la serie A2. Credo che con l’ingresso al PalaBertocchi dei nostri tifosi e con il loro inconfondibile calore tutto sarà più facile».

