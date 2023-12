UFFICIALE – Matteo Visintin approda all’Umana San Giobbe Chiusi

Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare la firma di Matteo Visintin.

Nato a Trieste il 23 aprile 2004, Visintin è un playmaker di 188 cm per 74 kg, cresciuto cestisticamente nella Stella Azzurra Roma. Una serie di successi in ambito giovanile, poi il debutto in Serie B a quindici anni; il nuovo acquisto dei Bulls, già nella stagione 2019/20, interrotta dal Covid, si ritaglia una media di 31.6 minuti in 22 partite, con un apporto di 14.6 punti e 2.1 assist ad allacciata di scarpe. Con l’approdo in A2, cala il suo minutaggio ma si confermano i buoni numeri. Nel girone rosso della seconda serie nazionale si attesta a 12.6 minuti di media con 4.7 punti e 1.4 assist in 21 presenze, che diventano poi 15.5 minuti e 4.25 punti in 4 giocate, nella seconda fase del torneo. Nella stagione 2021/22, nella quale gioca nello stesso girone della San Giobbe (4 punti per lui nella sconfitta della Stella Azzurra 79-74 al PalaPania), Visintin fa registrare 14.3 minuti di media con 5.1 punti e 1.3 assist nelle 23 partite disputate, che diventano 16.2 minuti con 7.5 punti e 1.7 assist nella fase ad orologio e 16.75 minuti con 8.7 punti e 1.5 assist ai playout. Ottenuta la salvezza, nella stagione 22/23, ancora con la maglia della Stella Azzurra gioca 21 volte nel girone verde (13.3 minuti con 4.7 punti) ottenendo nuovamente la permanenza in categoria.

Tra gli ultimi successi di Visintin, il titolo di campione d’Italia under 19 ottenuto a maggio scorso con la Stella Azzurra, alloro che si aggiunge ad uno ricco palmares e alle tante esperienze a livello nazionale e internazionale. Non solo formazioni under di club, il playmaker ha in bacheca il trofeo BAM e il Torneo dell’Amicizia, rispettivamente con la maglia Azzurra under 14 e under 15, oltre a presenze con la nazionale under 18.

“Matteo è un giocatore molto aggressivo, con grande atletismo nonostante non abbia una grossa taglia – commenta il capo allenatore della San Giobbe, Giovanni Bassi. Molto tosto, ragazzo che ha grande energia e ottime doti di passatore. Si tratta di un giocatore abbastanza versatile che può giocare in più ruoli; ci darà una grande mano e sarà di aiuto fin da subito”.

“Ringrazio innanzitutto la società per la fiducia riposta in me – dichiara Visintin. Sono contento e non vedo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo alla squadra, a partire da sabato a Cento.

